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РИА Новости

Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана

Вчера, 22:05
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США готовы к любым действиям Ирана, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
США готовы ко всему, "что бы Иран ни захотел сделать", цитируют Трампа журналисты президентского пула.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Вчера, 18:07
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Отношения двух стран резко обострились в последние недели. Трамп заявлял, что готов дать Ирану отпор в случае нападения. Трамп также заявил, что отдал приказ об ударе по Ирану в связи со сбитым американским беспилотником, но в последний момент отменил этот приказ.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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