Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана

США готовы ко всему, "что бы Иран ни захотел сделать", цитируют Трампа журналисты президентского пула.

Отношения двух стран резко обострились в последние недели. Трамп заявлял, что готов дать Ирану отпор в случае нападения. Трамп также заявил, что отдал приказ об ударе по Ирану в связи со сбитым американским беспилотником, но в последний момент отменил этот приказ.