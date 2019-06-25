Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США готовы к любым действиям Ирана, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
США готовы ко всему, "что бы Иран ни захотел сделать", цитируют Трампа журналисты президентского пула.
Вчера, 18:07Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Отношения двух стран резко обострились в последние недели. Трамп заявлял, что готов дать Ирану отпор в случае нападения. Трамп также заявил, что отдал приказ об ударе по Ирану в связи со сбитым американским беспилотником, но в последний момент отменил этот приказ.