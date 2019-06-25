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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Ириней вручил российскому послу высшую награду Сербской церкви

Вчера, 21:49
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней вручил послу России Александру Чепурину высшую сербскую церковную награду – орден Святого Саввы, сообщил дипломат в Twitter.
Церковный орден Святого Саввы был учрежден в 1985 году для награждения духовных и мирских лиц за особые заслуги перед Сербской православной церковью (СПЦ). С тех пор орден получили президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие государственные деятели, ученые и люди искусства.
"Высокая честь и особая ответственность принять орден Святого Саввы из рук Патриарха сербского Иринея. Вклад Сербской православной церкви, лично Его Святейшества в развитие российско-сербского сотрудничества бесценен", - написал глава российского диппредставительства в микроблоге и разместил фотографии награждения.
"Дружба России и Сербии прочна, потому что она проверена временем и потому что она естественна. Сделаю все для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами, единства наших народов", - добавил Чепурин.
Российский посол завершает свой семилетний мандат в Белграде. Президент РФ Владимир Путин 10 июня назначил Александра Боцан-Харченко новым послом в Сербии.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьАлександр ЧепуринНовости - Религия и мировоззрениеСербияВ мире
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