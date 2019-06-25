Патриарх Ириней вручил российскому послу высшую награду Сербской церкви

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней вручил послу России Александру Чепурину высшую сербскую церковную награду – орден Святого Саввы, сообщил дипломат в Twitter.

Церковный орден Святого Саввы был учрежден в 1985 году для награждения духовных и мирских лиц за особые заслуги перед Сербской православной церковью (СПЦ). С тех пор орден получили президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие государственные деятели, ученые и люди искусства.

(1/2) Висока је част и посебна одговорност да добијем орден Светог Саве из руку Патријарха српског Иринеја. Допринос Српске православне цркве, лично Његове Светости развоју руско-српске сарадње је драгоцен. pic.twitter.com/EttlxUvjUO — Александр Чепурин (@AVChepurin) 25 июня 2019 г.

"Высокая честь и особая ответственность принять орден Святого Саввы из рук Патриарха сербского Иринея. Вклад Сербской православной церкви, лично Его Святейшества в развитие российско-сербского сотрудничества бесценен", - написал глава российского диппредставительства в микроблоге и разместил фотографии награждения.

"Дружба России и Сербии прочна, потому что она проверена временем и потому что она естественна. Сделаю все для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами, единства наших народов", - добавил Чепурин.