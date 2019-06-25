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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка во вторник вечером около 60 мин, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева ред.) – Александровка (поселок на западе Донецка – ред.) – 40 мин ", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
Вчера, 16:01
Силовики обстреляли окраины Донецка и Докучаевска, заявили в ДНР
По его словам, еще девять мин силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка и семь мин по району донецкого аэропорта.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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