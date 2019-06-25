Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР

Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела

ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка во вторник вечером около 60 мин, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева ред.) – Александровка (поселок на западе Донецка – ред.) – 40 мин ", - заявил представитель ДНР в СЦКК.