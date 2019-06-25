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РИА Новости

Умершая в нижегородском СИЗО женщина отказалась от лечения, заявил источник

Вчера, 21:44
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Многодетной матери, которая умерла в СИЗО в Нижегородской области, несколько раз диагностировали ВИЧ-инфекцию и туберкулез, но она отказывалась от лечения, сообщил во вторник РИА новости источник в правоохранительных органах.
Газета "Московский комсомолец" сообщила во вторник, что 61-летняя мать десятерых детей Ильина, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. В главном управлении УФСИН России по Нижегородской области подтвердили факт смерти женщины, но отметили, что информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец" о смерти Ильиной в следственном изоляторе Нижегородской области, не соответствует действительности. Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что женщина была ВИЧ-инфицированной.
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В пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области РИА Новости сообщали, что Ильина поступила в СИЗО с рядом заболеваний, в том числе неизлечимых. При этом она находилась под наблюдением профильных врачей.
"Ильина родилась в 1958 году. В местах лишения свободы находилась с 17 сентября 2018 года. Когда она находилась в СИЗО в Воронежской области, у нее диагностировали ВИЧ-инфекцию третьей стадии. Но от предложенной антиретровирусной терапии она письменно отказалась", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в СИЗО в Нижегородской области Ильина прибыла в марте 2019 года. "При поступлении обратилась с жалобами на общую слабость и чувство тошноты. Ей сразу оказали помощь. После этого жалоб не поступало и подследственную направили на медицинский осмотр", - сообщил источник.
Он отметил, что в итоге у Ильиной были выявлены туберкулез, который она ранее отрицала, а также была повторно диагностирована ВИЧ-инфекция. "Больная письменно отказалась от химиопрофилактики туберкулеза и антиретровирусной терапии", - рассказал собеседник.
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Он отметил, что позднее Ильина обратилась за медицинской помощью, ей был поставлен предварительный диагноз и назначено комплексное обследование. "Больная была госпитализирована, ей провели курс антибактериальной терапии. Лечение оказало положительный эффект, 30 апреля 2019 года она была выписана из медицинского учреждения на судебное заседание", - рассказал источник.
При этом он отметил, что позднее Ильина из-за жалоб была повторно госпитализирована. "При осмотре врачом-инфекционистом состояние пациентки было расценено как тяжелое, а результаты анализов показали ВИЧ-инфекцию четвертой стадии с фазой прогрессирования вне антиретровирусной терапии. К лечению были добавлены новые противотуберкулезные препараты. Несмотря на постоянно-принимаемые меры, состояние больной ухудшалось, в итоге произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия, проводимые дежурным врачом, положительного эффекта не дали. Женщина умерла", - рассказал он.
По словам собеседника, причина смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
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