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РИА Новости

В Москве загорелся гектар травы и деревьев

Вчера, 21:43
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"Район Хорошево-Мневники, предварительно, горят трава и деревья на площади около 1 гектара, подразделения на месте работают по второму номеру сложности. Средств и сил достаточно", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что угрозы перехода огня на жилые строения нет, на месте сосредоточены все городские службы.
‌"Открытое горение сбито, проводится опашка", - добавили в ведомстве.
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