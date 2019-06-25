В Москве загорелся гектар травы и деревьев

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Район Хорошево-Мневники, предварительно, горят трава и деревья на площади около 1 гектара, подразделения на месте работают по второму номеру сложности. Средств и сил достаточно", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что угрозы перехода огня на жилые строения нет, на месте сосредоточены все городские службы.