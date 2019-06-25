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РИА Новости

С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек

Вчера, 21:41
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 740 человек погибли, более 4,4 получили ранения в результате боев в ливийском Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.
Ранее сообщалось о 691 погибшем и 4012 раненых.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
"В результате вооруженного конфликта в столице Ливии 739 человек погибло, в том числе 41 мирный житель, 4407 получили ранения, среди них 137 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге организации в Twitter.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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