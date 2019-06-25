Коалиция назвала главный повод для беспокойства в Сирии и Ираке

"Она (группировка ИГ*) использовала действующие ячейки в регионе для нападений на наших партнеров и гражданское население как в Ираке, так и в Сирии, где в последнее время мы наблюдаем рост числа нападений ИГ* в Леванте. Это главный повод для беспокойства для всей коалиции, так как ставит под угрозу ключевые военные успехи и необходимую для восстановления стабильность", - говорится в документе.