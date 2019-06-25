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РИА Новости
Война в Сирии

Коалиция назвала главный повод для беспокойства в Сирии и Ираке

Вчера, 21:38
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© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка, Сирия
Город Ракка, Сирия
© AP Photo / Gabriel Chaim
Город Ракка, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Главным поводом для беспокойства коалиции относительно террористической организации "Исламское государство"* являются ее ячейки на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении политических директоров международной коалиции, распространенном госдепартаментом во вторник по итогам встречи в Париже.
"Она (группировка ИГ*) использовала действующие ячейки в регионе для нападений на наших партнеров и гражданское население как в Ираке, так и в Сирии, где в последнее время мы наблюдаем рост числа нападений ИГ* в Леванте. Это главный повод для беспокойства для всей коалиции, так как ставит под угрозу ключевые военные успехи и необходимую для восстановления стабильность", - говорится в документе.
В этой связи подписанты документа заявили о том, что коалиция должна оставаться единой и решительной в своих действиях. В частности, в документе идет речь о сохранении необходимого военного присутствия, координации действий, увеличении гуманитарной помощи и финансирования восстановления.
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Война в СирииИсламское государствоИракСирия
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