Миссию по возвращению на родину из Ирака детей россиян завершат в августе

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.

По словам детского омбудсмена, ближайшую партию из 30 детей вернут в РФ в начале июля, еще примерно столько же - в августе.

"Организационные мероприятия завершены. Следующее мероприятие - вылет. Он уже спланирован на ближайшее время. Всего нам осталось два вылета. То есть, эта группа детей будет предпоследней. Мы вывезем в июле порядка 30 детей, в августовской партии их тоже около 30", - сказала Кузнецова.

По ее словам, большинство детей из тех, которые вернутся в июле, - довольно маленькие, поэтому потребуется много сопровождающих.

"В отношении тех детей, которые вернутся в Россию, оформлены всё документы. Мы впервые решили задачу второго уровня: были суды не только по поводу разрешения возвращения детей в Багдаде. Мы вместе с Верховным судом отработали новую практику по утверждению факта рождения таких детей, которые родились не в РФ. Это новые решения, для них изучалась практика судов, потребовалось время и усилия для решения этого вопроса", - добавила детский омбудсмен.

По ее словам, у всех детей есть не только документы, но и родственники в России, к которым они едут. Готова также инфраструктура для реабилитации вернувшихся детей, есть её межведомственный план.

Детский омбудсмен подчеркнула, что следующим шагом будет работа по возвращению в Россию детей, чьи матери находятся в Сирии, однако эта работа будет затруднена из-за отсутствия контактов на должном уровне с сирийской стороной.