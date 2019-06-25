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РИА Новости

Миссию по возвращению на родину из Ирака детей россиян завершат в августе

Вчера, 21:34
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.
По словам детского омбудсмена, ближайшую партию из 30 детей вернут в РФ в начале июля, еще примерно столько же - в августе.
"Организационные мероприятия завершены. Следующее мероприятие - вылет. Он уже спланирован на ближайшее время. Всего нам осталось два вылета. То есть, эта группа детей будет предпоследней. Мы вывезем в июле порядка 30 детей, в августовской партии их тоже около 30", - сказала Кузнецова.
По ее словам, большинство детей из тех, которые вернутся в июле, - довольно маленькие, поэтому потребуется много сопровождающих.
Девочки во время встречи с родственниками в аэропорту Грозного. 24 июня 2019
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"В отношении тех детей, которые вернутся в Россию, оформлены всё документы. Мы впервые решили задачу второго уровня: были суды не только по поводу разрешения возвращения детей в Багдаде. Мы вместе с Верховным судом отработали новую практику по утверждению факта рождения таких детей, которые родились не в РФ. Это новые решения, для них изучалась практика судов, потребовалось время и усилия для решения этого вопроса", - добавила детский омбудсмен.
По ее словам, у всех детей есть не только документы, но и родственники в России, к которым они едут. Готова также инфраструктура для реабилитации вернувшихся детей, есть её межведомственный план.
Детский омбудсмен подчеркнула, что следующим шагом будет работа по возвращению в Россию детей, чьи матери находятся в Сирии, однако эта работа будет затруднена из-за отсутствия контактов на должном уровне с сирийской стороной.
"Мы не можем даже знать, сколько точно там осталось наших детей живых. Мы готовы оказать помощь и содействие, включить те инструменты, которые уже реализованы эффективно на территории Ирака. Они могут быть использованы и здесь, но этому мешает отсутствие коммуникации", - добавила Кузнецова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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