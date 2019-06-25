Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола

ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами "финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний".
23 февраля, 12:00Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружиеВ начале 2019 года Москве из-за кори закрыли на карантин две школы и хостел. Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?
"В последнее время мы видим, что многие болезни многих возбудителей сложнее поддаются лечению известными препаратами, это так называемая стойкость к антибиотикам, стойкость к обычной терапии. Возникает вопрос - почему это происходит?" - сказал Рябков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
"Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось. Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в поселке Алексеевка, вблизи Тбилиси", - добавил Рябков.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует. Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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