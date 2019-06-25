Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T21:30Z
https://ria.ru/20190625/1555913069.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/86/1518978647_0:639:2208:1881_1036x0_80_0_0_4e15df9e0a898014d9b1315e15a930c5.jpg
РИА Новости

Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола

Вчера, 21:30
5758
© NIH 3D Print Exchange, National Institutes of HealthВирус Зика
Вирус Зика
© NIH 3D Print Exchange, National Institutes of Health
ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами "финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний".
Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружие
23 февраля, 12:00
Мы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружиеВ начале 2019 года Москве из-за кори закрыли на карантин две школы и хостел. Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?
"В последнее время мы видим, что многие болезни многих возбудителей сложнее поддаются лечению известными препаратами, это так называемая стойкость к антибиотикам, стойкость к обычной терапии. Возникает вопрос - почему это происходит?" - сказал Рябков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
"Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось. Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в поселке Алексеевка, вблизи Тбилиси", - добавил Рябков.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 19:13
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует. Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Сотрудница Лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
25 декабря 2018, 13:18
США планировали создать в Крыму аналог биолаборатории Лугара
33100123
Обсудить 7
Вирус ЗикаРаспространение вируса Зикавирус ЭболаРаспространение лихорадки ЭболаВесь мирМИД РФСергей РябковРоссияОбщество
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
РИА
Новости
Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Лента
новостей
Коптская православная церковь Ас-Самаиюн в Шарм-эль-Шейхе
МИД Египта: Москва и Каир близки к возобновлению полетов на курорты
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Программисты из МФТИ, создающие разговорные системы искусственного интеллекта
В МФТИ ждут выпускника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Туристы на озере Байкал
В Госдуме предупредили о последствиях ограничения турпотока на Байкал
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
Лента новостейМолния