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РИА Новости

В СК объяснили смерть многодетной матери в Нижегородском СИЗО

Вчера, 21:25
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КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Скончавшаяся в СИЗО Нижегородской области Наталья Ильина, арестованная судом по подозрению в мошенничестве, была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнение ее состояния, сообщил РИА Новости представитель регионального СК.
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что 61-летняя мать десятерых детей, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это еще в начале мая.
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В Главном управлении УФСИН по Нижегородской области подтвердили факт смерти Ильиной, однако озвучить подробности произошедшего отказались.
Как отмечается в официальном сообщении на сайте ведомства, информация, опубликованная в газете "Московский комсомолец", не соответствует действительности. В ближайшее время ведомство намерено дать подробный комментарий.
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УФСИНСледственный комитет РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
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