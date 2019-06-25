В СК объяснили смерть многодетной матери в Нижегородском СИЗО

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Скончавшаяся в СИЗО Нижегородской области Наталья Ильина, арестованная судом по подозрению в мошенничестве, была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнение ее состояния, сообщил РИА Новости представитель регионального СК.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила , что 61-летняя мать десятерых детей, задержанная в сентябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась в Нижегородском СИЗО-1 от голода. Произошло это еще в начале мая.

В Главном управлении УФСИН по Нижегородской области подтвердили факт смерти Ильиной, однако озвучить подробности произошедшего отказались.