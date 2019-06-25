Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

Возвращение России

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Однако ряд депутатов оспорили ее. По мнению экспертов, Москва "отобьется в этом споре".