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РИА Новости

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Вчера, 21:24
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.
Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Вчера, 15:05
Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут

Возвращение России

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Однако ряд депутатов оспорили ее. По мнению экспертов, Москва "отобьется в этом споре".
Решение о возвращении России в ПАСЕ вызвало бурную реакцию Киева. Так, украинская делегация покинула зал заседаний до среды. Кроме того, Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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