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РИА Новости
Туризм

В Госдуме предупредили о последствиях ограничения турпотока на Байкал

Вчера, 21:11
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© РИА Новости / Шидловский / Перейти в фотобанкТуристы на озере Байкал
Туристы на озере Байкал
© РИА Новости / Шидловский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничение турпотока на Байкал без конкретных мер по созданию рабочих мест для жителей региона приведет к социальной катастрофе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, комментируя заявление представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
Иванов ранее заявил, что доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории.
Байкал
Вчера, 13:58
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Щапов, представляющий в думе Иркутскую область, полагает, что вопрос о каком-либо ограничении туристического потока на Байкал можно рассматривать только в комплексе с решением вопроса о занятости местного населения.
"Речь идет о порядка 100 тысячах человек. Благодаря федеральному регулированию жители прибайкальских поселков - речь не о владельцах турбаз, а о тех семьях, которые живут тут столетиями - полностью лишены каких-либо источников дохода. Нельзя заниматься сельским хозяйством, прибыльным рыболовством, охотой", - сказал Щапов.
По его словам, для местного населения единственный способ выжить - работать в турбизнесе.
"Ограничение турпотока без конкретных, реалистичных, исполнимых мер по созданию рабочих мест для местного населения приведет к социальной катастрофе", - полагает Щапов.
Он отметил, что уже есть негативный опыт при запрете лова омуля: "когда федеральный центр запрет ввел, а вопрос о трудоустройстве порядка пяти тысяч семей, оставшихся без средств к существованию, спустил на тормозах".
Депутат добавил, что аналогичная ситуация была с закрытием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Решение приняли, но никто так и не стал заниматься вопросом трудоустройства бывших работников комбината. Нельзя допускать повторения подобных ситуаций", - заключил Щапов.
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ТуризмСергей ИвановБайкалГосдума РФРоссияОбщество
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