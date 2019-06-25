В Госдуме предупредили о последствиях ограничения турпотока на Байкал

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничение турпотока на Байкал без конкретных мер по созданию рабочих мест для жителей региона приведет к социальной катастрофе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, комментируя заявление представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Иванов ранее заявил, что доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории.

Щапов, представляющий в думе Иркутскую область, полагает, что вопрос о каком-либо ограничении туристического потока на Байкал можно рассматривать только в комплексе с решением вопроса о занятости местного населения.

"Речь идет о порядка 100 тысячах человек. Благодаря федеральному регулированию жители прибайкальских поселков - речь не о владельцах турбаз, а о тех семьях, которые живут тут столетиями - полностью лишены каких-либо источников дохода. Нельзя заниматься сельским хозяйством, прибыльным рыболовством, охотой", - сказал Щапов.

По его словам, для местного населения единственный способ выжить - работать в турбизнесе.

"Ограничение турпотока без конкретных, реалистичных, исполнимых мер по созданию рабочих мест для местного населения приведет к социальной катастрофе", - полагает Щапов.

Он отметил, что уже есть негативный опыт при запрете лова омуля: "когда федеральный центр запрет ввел, а вопрос о трудоустройстве порядка пяти тысяч семей, оставшихся без средств к существованию, спустил на тормозах".