Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

Полотно с библейской сценой, на которой Юдифь отрезает голову ассирийскому генералу Олоферну, была найдена на чердаке дома недалеко от Тулузы, когда владельцы хотели устранить течь на потолке. В апреле 2016 года сообщалось, что, по мнению ряда экспертов, полотно принадлежит кисти Микеланджело Меризи да Караваджо – одному из крупнейших мастеров барокко, творившему на рубеже XVI-XVII веков.

Торги с участием картины должны были состояться в четверг в Тулузе. Ее минимальная цена составляла 30 миллионов евро, но специалисты полагали, что картину купят за 120-150 миллионов евро.

В последний момент картина была продана иностранному коллекционеру, его имя и сумма сделки не разглашаются. По данным издания, покупатель намерен в течение полутора лет передать произведение в один из крупнейших мировых музеев за пределами Франции.

После обнаружения картины власти Франции объявили ее национальным достоянием, препятствуя ее продаже за границу. Однако в ноябре 2018 года запрет не был продлен из-за сомнения в надежности атрибутирования.