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РИА Новости
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Вчера, 21:05
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CC0 / / Картина художника Микеланджело да Караваджо "Юдифь, обезглавливающая Олоферна"
Картина художника Микеланджело да Караваджо Юдифь, обезглавливающая Олоферна
CC0 / /
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Полотно с библейской сценой, на которой Юдифь отрезает голову ассирийскому генералу Олоферну, была найдена на чердаке дома недалеко от Тулузы, когда владельцы хотели устранить течь на потолке. В апреле 2016 года сообщалось, что, по мнению ряда экспертов, полотно принадлежит кисти Микеланджело Меризи да Караваджо – одному из крупнейших мастеров барокко, творившему на рубеже XVI-XVII веков.
Торги с участием картины должны были состояться в четверг в Тулузе. Ее минимальная цена составляла 30 миллионов евро, но специалисты полагали, что картину купят за 120-150 миллионов евро.
В последний момент картина была продана иностранному коллекционеру, его имя и сумма сделки не разглашаются. По данным издания, покупатель намерен в течение полутора лет передать произведение в один из крупнейших мировых музеев за пределами Франции.
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После обнаружения картины власти Франции объявили ее национальным достоянием, препятствуя ее продаже за границу. Однако в ноябре 2018 года запрет не был продлен из-за сомнения в надежности атрибутирования.
По мнению эксперта Эрика Туркена (Eric Turquin), картина могла быть написана Караваджо во время пребывания в Риме в 1604-1605 годах. Он считает, что само полотно находится в хорошем состоянии, хоть и провело на чердаке больше 150 лет.
Полотно с библейской сценой, на которой Юдифь отрезает голову ассирийскому генералу Олоферну предположительно кисти Микеланджело Меризи да Караваджо. Париж, Апрель 2016
13 апреля 2016, 01:31Культура
Картина, найденная во Франции, может принадлежать кисти КараваджоПолотно стоимостью в 137 миллионов долларов пролежало на чердаке дома недалеко от Тулузы больше 150 лет. Хозяева нашли картину, когда решили починить потолок.
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КультураНовости культурыВыставкиМикеланджело Меризи да КараваджоФранция
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