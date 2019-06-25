Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС

"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", - приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.