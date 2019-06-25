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РИА Новости

Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американская газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить Крым.
Как пишет автор статьи Джеф Опдайк, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, "настоящая красота" и "нетронутая аутентичность". С начала года журналист посетил регион уже пять раз и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые "брезгуют подпитывать экономику спорной территории".
Опдайк отметил, что с момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны. Сами крымчане тоже говорят, что теперь "живут лучше, чем пять лет назад", подчеркнул автор публикации.
Журналист рекомендует туристам начать свое путешествие с Ялты, которую он сравнивает с американской Санта-Барбарой. В список самых важных достопримечательностей полуострова он включил Воронцовский и Ливадийский дворцы, гору Ай-Петри, "Ласточкино Гнездо", Балаклавские штольни, винодельческий завод "Массандра", генуэзскую крепость в Судаке.
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В конце статьи Опдайк прилагает справочную туристическую информацию и инструкцию, как добраться на полуостров из Соединенных Штатов, с ценами на транспорт из Симферополя до Ялты. Журналист напоминает читателям о необходимости получить российскую визу и запастись наличными. Кроме того, он приводит отели, где можно остановиться на полуострове, и список кафе и ресторанов.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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