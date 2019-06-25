Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американская газета Американская газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить Крым.

Как пишет автор статьи Джеф Опдайк, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, "настоящая красота" и "нетронутая аутентичность". С начала года журналист посетил регион уже пять раз и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые "брезгуют подпитывать экономику спорной территории".

Опдайк отметил, что с момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны. Сами крымчане тоже говорят, что теперь "живут лучше, чем пять лет назад", подчеркнул автор публикации.

Журналист рекомендует туристам начать свое путешествие с Ялты, которую он сравнивает с американской Санта-Барбарой. В список самых важных достопримечательностей полуострова он включил Воронцовский и Ливадийский дворцы, гору Ай-Петри, "Ласточкино Гнездо", Балаклавские штольни, винодельческий завод "Массандра", генуэзскую крепость в Судаке.

В конце статьи Опдайк прилагает справочную туристическую информацию и инструкцию, как добраться на полуостров из Соединенных Штатов, с ценами на транспорт из Симферополя до Ялты. Журналист напоминает читателям о необходимости получить российскую визу и запастись наличными. Кроме того, он приводит отели, где можно остановиться на полуострове, и список кафе и ресторанов.