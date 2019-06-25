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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Вчера, 20:48
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"При посещении СИЗО "Лефортово" Захарченко пожаловался, что два месяца не может подстричься", - сказал Мельников. По его словам, аналогичные жалобы поступили и от других арестантов, но Захарченко дольше всех не может подстричься, при этом в других столичных изоляторах такой проблемы нет.
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"Члены ОНК предложили в качестве гуманитарной помощи передать в "Лефортово" машинки, в СИЗО сообщили, что в них не нуждаются, так как руководством изолятора проводится процедура закупки шести машинок, однако этот процесс очень долгий", - сказал Мельников.
В СИЗО в качестве выхода из ситуации предложили вариант, которым пользуются некоторые женщины-заключенные, - вызывать к арестантам парикмахеров, однако, пояснил Мельников, подобные ходатайства могут рассматриваться месяц и у следователя нет обязанности их принимать.
Захарченко также пожаловался, что больше месяца не может попасть к стоматологу, также попросил помочь ему пройти УЗИ в связи с плохим самочувствием.
Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.
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Доказанными суд счел два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
С приговором не согласилась как прокурор Милана Дигаева, так и адвокаты подсудимого. Обе стороны направили апелляции, которые будут рассмотрены Мосгорсудом.
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоОНКЛефортовоМоскваПроисшествия
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