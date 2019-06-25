В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД на московских дорогах

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более половины зафиксированных нарушений на дорогах Москвы за первые пять месяцев 2019 года - превышение скоростного режима, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений - это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ЦОДД отметили, что даже небольшое превышение скорости влечёт за собой смертельно опасные последствия. Сообщается, что у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить – 60-70%, а если скорость 70 км/час, то всего 8%.