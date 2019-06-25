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РИА Новости

В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД на московских дорогах

Вчера, 20:38
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более половины зафиксированных нарушений на дорогах Москвы за первые пять месяцев 2019 года - превышение скоростного режима, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений - это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе ЦОДД отметили, что даже небольшое превышение скорости влечёт за собой смертельно опасные последствия. Сообщается, что у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить – 60-70%, а если скорость 70 км/час, то всего 8%.
Кроме того, в сообщении отмечается, что формально в России существуют установленные ограничения скорости, но многие водители ездят с превышение на 20 км/ч. При этом у современных камер допущение по контролю скорости - до 3 км/ч, добавляется в сообщении.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
14 июня, 11:11
Депутат призвал провести ревизию дорог перед увеличением скоростного режима
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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