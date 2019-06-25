США ждут полноправного членства Македонии в НАТО к саммиту в декабре

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Северная Македония может стать полноправным членом НАТО к саммиту альянса в декабре, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

В феврале Македония и представители 29 стран-участниц альянса подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении будущей республики Северная Македония. Решение должны ратифицировать все члены альянса.

"Мы надеемся, что это произойдет на встрече лидеров в декабре. Это то, над чем мы все работаем", - сказала она во вторник журналистам.

При этом она отметила, что "у каждого из наших членов есть свои требования, чтобы их парламент подтвердил, что они согласятся на присоединение Северной Македонии".

"Я знаю, что решение проходит через наш Сенат в США, и мы твердо верим, что Сенат ратифицирует. Мы надеемся на лето, но думаем, что это будет осенью", - сказала она.

По словам постпреда, "это вопрос времени, и мы надеемся, что к концу года на нашей встрече руководства мы сможем приветствовать Северную Македонию в нашем альянсе".