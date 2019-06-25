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РИА Новости

США ждут полноправного членства Македонии в НАТО к саммиту в декабре

Вчера, 20:33
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Северная Македония может стать полноправным членом НАТО к саммиту альянса в декабре, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.
В феврале Македония и представители 29 стран-участниц альянса подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении будущей республики Северная Македония. Решение должны ратифицировать все члены альянса.
"Мы надеемся, что это произойдет на встрече лидеров в декабре. Это то, над чем мы все работаем", - сказала она во вторник журналистам.
При этом она отметила, что "у каждого из наших членов есть свои требования, чтобы их парламент подтвердил, что они согласятся на присоединение Северной Македонии".
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"Я знаю, что решение проходит через наш Сенат в США, и мы твердо верим, что Сенат ратифицирует. Мы надеемся на лето, но думаем, что это будет осенью", - сказала она.
По словам постпреда, "это вопрос времени, и мы надеемся, что к концу года на нашей встрече руководства мы сможем приветствовать Северную Македонию в нашем альянсе".
Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа договор, который получил название "Преспанское соглашение". Он разрешает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии, которая теперь стала называться Республика Северная Македония. Россия в феврале признала новое название страны. Многие политики считают единственной целью соглашения втянуть Македонию в НАТО.
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НАТОСеверная МакедонияСШАВ мире
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