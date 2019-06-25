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РИА Новости

В МФТИ ждут выпускника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ

Вчера, 20:29
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© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИПрограммисты из МФТИ, создающие "разговорные" системы искусственного интеллекта
Программисты из МФТИ, создающие разговорные системы искусственного интеллекта
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) ждут выпускника из Томской области Александра Путина, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, сообщил РИА Новости директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев.
Ранее директор МБОУ "Северская гимназия", которую окончил Александр, Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что Путин планирует учиться в МФТИ и связать карьеру с космической отраслью.
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24 июня, 08:01
Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о планах на будущее
"Безусловно, 300 баллов – это выдающийся результат, которого более чем достаточно для поступления в любую школу МФТИ. Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли. Именно такие трудолюбивые и неординарные ребята сейчас как воздух нужны нашей науке. В последние годы развитие идет чрезвычайно интенсивно. Происходит цифровизация всех отраслей науки, где топовые специалисты работают на стыке математики, информатики и физики", - рассказал Негодяев, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По словам директора, требуются как фундаментальные познания в этих областях, так и знания самых передовых, апробированных в мире технических решений.
"Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) готова дать ответ на новый технологический вызов, учиться у нас будет очень сложно, но интересно, а багаж знаний и навыков, умноженный на талант наших студентов, сполна оправдывает себя из поколения в поколение. Так работает система Физтеха", - добавил он.
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ЕГЭМосковский физико-технический институтРоссияОбщество
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