В ДНР увязали усиление обстрелов с прибытием командующего из Британии

Ранее оборонное ведомство республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об усилившихся накануне обстрелах окраин города Горловка. В свою очередь и.о. главы администрации города заявил о ранении подростка в результате данных обстрелов.

"После прибытия в 30-ую бригаду (Вооруженных сил Украины - ред.) командующего сухопутных войск Великобритании Карлтона Смита противник усилил обстрелы районов Горловки, стремясь продемонстрировать свою готовность продолжать войну в Донбассе, несмотря на минские договоренности и заявления президента Зеленского (Владимир Зеленский - президент Украины - ред.). За время его пребывания в зоне ответственности бригады по району Горловки было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и мин, что привело к повреждению восьми домостроений и ранению 13-летней девочки", - заявил журналистам Басурин.