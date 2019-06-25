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РИА Новости

В ДНР увязали усиление обстрелов с прибытием командующего из Британии

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов окраин подконтрольной ДНР Горловки с прибытием в зону конфликта командующего сухопутных войск Великобритании Карлтона Смита, заявил журналистам замначальника ведомства Эдуард Басурин.
Ранее оборонное ведомство республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об усилившихся накануне обстрелах окраин города Горловка. В свою очередь и.о. главы администрации города заявил о ранении подростка в результате данных обстрелов.
"После прибытия в 30-ую бригаду (Вооруженных сил Украины - ред.) командующего сухопутных войск Великобритании Карлтона Смита противник усилил обстрелы районов Горловки, стремясь продемонстрировать свою готовность продолжать войну в Донбассе, несмотря на минские договоренности и заявления президента Зеленского (Владимир Зеленский - президент Украины - ред.). За время его пребывания в зоне ответственности бригады по району Горловки было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и мин, что привело к повреждению восьми домостроений и ранению 13-летней девочки", - заявил журналистам Басурин.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
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