В Белом доме сменили пресс-секретаря

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм будет пресс-секретарем Белого дома, сообщила во вторник Меланья Трамп в своем микроблоге в Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм будет пресс-секретарем Белого дома, сообщила во вторник Меланья Трамп в своем микроблоге в Twitter

"Рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующим пресс-секретарем и директором по внешним связям (Белого дома – ред.)! Она была с нами с 2015 года. Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране", - написала она.

Нынешний пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает пост в конце июня.

"Стефани Гришэм будет замечательным приобретением для президента и страны. Мне грустно уходить из Белого дома, но я счастлива оставить команду в таких прекрасных руках", - написала она в Twitter вслед за Меланьей Трамп.

Президент США Дональд Трамп, объявляя в середине июня об уходе Сандерс, выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Он в превосходной степени оценил ее работу. Сама Сандерс тогда заявила, что она хотела бы проводить больше времени со своими двумя детьми и пообещала и дальше поддерживать президента.