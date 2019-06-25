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РИА Новости

В Белом доме сменили пресс-секретаря

Вчера, 20:16
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм будет пресс-секретарем Белого дома, сообщила во вторник Меланья Трамп в своем микроблоге в Twitter.
"Рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующим пресс-секретарем и директором по внешним связям (Белого дома – ред.)! Она была с нами с 2015 года. Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране", - написала она.
Нынешний пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает пост в конце июня.
"Стефани Гришэм будет замечательным приобретением для президента и страны. Мне грустно уходить из Белого дома, но я счастлива оставить команду в таких прекрасных руках", - написала она в Twitter вслед за Меланьей Трамп.
Сара Сандерс
14 июня, 09:26
"Не исключение, а правило". Эксперт об отставке пресс-секретаря Белого домаПресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уходит в отставку. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Владимир Шаповалов высказал мнение, что начинается новая фаза противостояния администрации Трампа и его противников.
Президент США Дональд Трамп, объявляя в середине июня об уходе Сандерс, выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Он в превосходной степени оценил ее работу. Сама Сандерс тогда заявила, что она хотела бы проводить больше времени со своими двумя детьми и пообещала и дальше поддерживать президента.
Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем полгода. Последние месяцы она перестала проводить пресс-конференции для журналистов, так как Трамп счел это ненужным в свете, как он считал, несправедливого отношения журналистов к Сандерс.
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Меланья ТрампСШАВ мире
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