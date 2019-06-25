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РИА Новости

Новый премьер Британии вступит в должность 24 июля

Вчера, 20:15
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ЛОНДОН, 25 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность 24 июля, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.
Ранее во вторник правящая британская Консервативная партия сообщила, что имя нового партийного лидера и премьер-министра будет названо 23 июля, по завершении процедуры почтового голосования во второй половине дня 22 июля.
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"Новый премьер должен вступить в должность во второй половине дня 24 июля", - сказал журналистам представитель канцелярии.
На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым – кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом. Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.
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