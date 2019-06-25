Новый премьер Британии вступит в должность 24 июля

ЛОНДОН, 25 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность 24 июля, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

Ранее во вторник правящая британская Консервативная партия сообщила, что имя нового партийного лидера и премьер-министра будет названо 23 июля, по завершении процедуры почтового голосования во второй половине дня 22 июля.

"Новый премьер должен вступить в должность во второй половине дня 24 июля", - сказал журналистам представитель канцелярии.

На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.