Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Нынешняя делегация Украины в ПАСЕ – это "сбитые летчики", а их истерические выходки адресованы в большей степени внутриполитической аудитории в предвыборной обстановке, считает главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко позже заявил, что делегация просит Верховную раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи, а также приняла решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и МИД в связи с необходимостью "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы". Также он сообщил, что украинская делегация прекращает "свое участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".
"Все заявления украинской парламентской делегации о будущих политических демаршах в отношении ПАСЕ и Совета Европы в целом не имеют никакого смысла и значения за горизонтом июля 2019 года. Учитывая предстоящие выборы в Верховную раду, после которых будет формироваться новая парламентская делегация, а также принимая во внимание опросы общественного мнения о перспективах предстоящих выборов в Раду для большинства политических партий, сегодня определяющих позицию делегации, имеет смысл задуматься и уж тем более обсуждать будущее отношение Украины и Совета Европы с теми, кто придёт на смену нынешним депутатам", - сказал Берестнев РИА Новости.
Он добавил, что как минимум часть, если не все нынешние члены делегации могут лишиться своих мест в раде по итогам выборов".
"Нынешняя делегация Украины в ПАСЕ - сбитые летчики, а их истерические выходки адресованы в большей степени внутриполитической аудитории в предвыборной обстановке", - уверен он.