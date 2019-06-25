Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ

"Все заявления украинской парламентской делегации о будущих политических демаршах в отношении ПАСЕ и Совета Европы в целом не имеют никакого смысла и значения за горизонтом июля 2019 года. Учитывая предстоящие выборы в Верховную раду, после которых будет формироваться новая парламентская делегация, а также принимая во внимание опросы общественного мнения о перспективах предстоящих выборов в Раду для большинства политических партий, сегодня определяющих позицию делегации, имеет смысл задуматься и уж тем более обсуждать будущее отношение Украины и Совета Европы с теми, кто придёт на смену нынешним депутатам", - сказал Берестнев РИА Новости.