Грузинский парламент в среду решит вопрос ареста лидера "Нацдвижения"

Грузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.