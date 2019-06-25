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РИА Новости

Грузинский парламент в среду решит вопрос ареста лидера "Нацдвижения"

Вчера, 20:04
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Грузинские парламентарии на заседаниях комитетов в среду рассмотрят вопрос о том, поддерживать или нет предложение Генпрокуратуры о заключении лидера "Нацдвижения" Ники Мелии, сообщил журналистам депутат Гия Вольский.
Ранее во вторник Генеральная прокуратура обвинила депутата из оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации и участии беспорядков в ходе акции протеста в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.
"Завтра юридический комитет и комитет по процедурным вопросам рассмотрят этот вопрос. Будьте уверены, что в связи с данным вопросом все правовые оценки и аргументы, как в защиту, которые представили фракции "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия", так и против, будут учтены. В противном случае решение никто не сможет поддержать", - заявил Вольский.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
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Грузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.
Депутату грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет. Мелия - лидер партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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