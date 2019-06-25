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РИА Новости

Суд не стал наказывать пермскую гимназию, завысившую проходной для девочек

Вчера, 19:54
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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Мировой суд Дзержинского района Перми отказал в привлечении к административной ответственности гимназии № 4 и ее руководителя за то, что приемная комиссия образовательного учреждения установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В конце мая в департаменте образования администрации города сообщили, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура. По ее результатам в отношении гимназии и директора было возбуждено два дела об административном правонарушении, а также опротестовано положение о порядке приема детей, предусматривающее проведение индивидуального отбора при приеме детей во 2-4 классы гимназии.
"Сегодня дела были рассмотрены судом. Гимназия и ее руководитель не были привлечены к административной ответственности", - рассказали агентству в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что позиция прокуратуры по данному решению будет озвучена позже, после получения мотивировочной части.
Во вторник губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что правила приема детей в первый класс должна утверждать общественность, а не власть, и добавил, что в случае правовой возможности необходимо провести широкое обсуждение вопроса о том, чтобы при поступлении в гимназию с первого по четвертый класс осуществлялся конкурсный отбор.
Гимназия № 4 им. братьев Каменских в Перми
28 мая, 12:47
Гимназия в Перми, где завысили проходной балл для девочек, увеличила набор
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