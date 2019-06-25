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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда оценил слова митрополита о погибших в годы войны красноармейцах

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Московском патриархате призвали не рассматривать слова белгородского митрополита Иоанна о безбожии как причине гибели солдат в годы Великой Отечественной войны "как какое-то официальное выражение позиции Церкви", отметив, что смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Вчера, 15:40
Белгородский митрополит заявил, что войну выиграли крещеные люди
"По поводу цитаты о погибших в Великой Отечественной войне некрещеных солдатах из выступления митрополита Белгородского Иоанна. Как любой человек, митрополит Иоанн имеет право на свою точку зрения. И как у любого человека, эта точка зрения выражает его собственную позицию, его собственный взгляд. Не нужно рассматривать эти слова, как какое-то официальное выражение позиции Церкви", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, в СМИ стали цитировать несколько фраз из более пространного выступления белгородского митрополита, а при желании всегда можно уточнить, что именно говоривший имел в виду.
"Победа в Великой Отечественной войне – это великий подвиг нашего народа. Подвиг, который совершали – в тылу и на фронте – русские и украинцы, белорусы и грузины, армяне и азербайджанцы… И многие-многие другие народы, жившие в СССР и вместе противостоявшие нацистской машине. Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку", - написал Легойда.
Он напомнил данные, согласно которым, по переписи 1937 года верующих в СССР было больше, чем атеистов, при этом 80% религиозных людей составляли православные.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияОбщество
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