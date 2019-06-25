Легойда оценил слова митрополита о погибших в годы войны красноармейцах

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Московском патриархате призвали не рассматривать слова белгородского митрополита Иоанна о безбожии как причине гибели солдат в годы Великой Отечественной войны "как какое-то официальное выражение позиции Церкви", отметив, что смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube

"По поводу цитаты о погибших в Великой Отечественной войне некрещеных солдатах из выступления митрополита Белгородского Иоанна. Как любой человек, митрополит Иоанн имеет право на свою точку зрения. И как у любого человека, эта точка зрения выражает его собственную позицию, его собственный взгляд. Не нужно рассматривать эти слова, как какое-то официальное выражение позиции Церкви", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, в СМИ стали цитировать несколько фраз из более пространного выступления белгородского митрополита, а при желании всегда можно уточнить, что именно говоривший имел в виду.

"Победа в Великой Отечественной войне – это великий подвиг нашего народа. Подвиг, который совершали – в тылу и на фронте – русские и украинцы, белорусы и грузины, армяне и азербайджанцы… И многие-многие другие народы, жившие в СССР и вместе противостоявшие нацистской машине. Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку", - написал Легойда.