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РИА Новости

Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным

Вчера, 19:41
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила судья.
Таким образом, Абызов останется в СИЗО до 25 июля.
Абызов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.
Басманный суд Москвы 23 мая продлил арест Абызова до 25 июля. Накануне адвокат Сергей Дрозда в Мосгорсуде подал жалобу с замечаниями к протоколу того заседания, а его коллега Александр Вершинин указал, что потерпевшие по делу не извещаются и ни разу не явились на заседания. Заседание было отложено на вторник. Следователь представил доверенность представителя потерпевшего Елены Абрамовой для участия в деле, при этом она просила рассмотреть жалобы адвокатов Абызова без ее участия. Сторона защиты возражала. "Мы не знаем точно, насколько эта доверенность достоверная и почему она возникла именно сейчас, а не была в суде первой инстанции", - заявил адвокат.
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Судья удовлетворил ходатайство, сторона защиты просила отложить заседание, чтобы вызывать в суд потерпевших.
"Я три месяца нахожусь в СИЗО по заявлению потерпевших, а они даже не хотят участвовать в процессе, на основании их показаний обвинение для меня является слишком тяжким, я прошу их принимать участие", - заявил Абызов по видеоконференцсвязи.
"Считаю, что данный спор должен рассматриваться в рамках корпоративного права, а именно арбитражного суда", - сказал Абызов. Он поставил под сомнение вопрос владения акциями потерпевшего, который не знает, какой именно ущерб он нанес.
Он также задал вопрос следователю, на каком основании тот отказал ему в том, что созвониться по телефону с его мамой в день ее 80-летия.
"Какая информация утечет, если я пообщаюсь с близким человеком? Я знаю, что вы сможете это запретить, но какие цели вы преследуете?" - спросил Абызов следователя.
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Следователь Сергей Степанов ответил, что Абызов может обратиться с заявлением о проведении свиданий, в котором может указать лиц, с которыми хотел бы пообщаться, и заявление будет рассмотрено в положенный срок.
Накануне Мосгорсуд признал законным продление ареста другим фигурантам дела: бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву.
Ильичев был единственным фигурантом этого громкого дела, кому, по мнению СК РФ, поначалу удалось скрыться от следствия. Его арестовали после его возвращения из Таиланда. Защита при этом подчеркивает, что он вернулся добровольно, как только узнал, что против него возбудили уголовное дело.
В среду, 26 июня, Мосгорсуд проверит законность постановления Басманного суда о продлении меры пресечения замгендиректору "Ру-Кома" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
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По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Мосгорсуд 10 июня отменил решение Басманного районного суда об аресте около 4 миллионов 300 тысяч рублей экс-министра Михаила Абызова. Ранее этот же суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте 30 миллионов рублей на счету сына Даниила Абызова в АО КБ "Интерпромбанк", но ограничил срок ареста до 25 августа.
Даниил (Даниэль) Абызов не является фигурантом дела, он находится в статусе третьего лица. По словам следователя, было установлено, что денежные средства в действительности принадлежат Михаилу Абызову, "в целях сокрытия 29 марта, в момент нахождения в следственном изоляторе, он перевел их на счет сына в качестве материальной помощи, а не за выполненные услуги". Судя по открытым источникам, Даниил (Даниэль) Абызов на постоянной основе проживает в Лос-Анджелесе.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
23 мая, 16:00
Абызов назвал обвинения в свой адрес театром абсурда
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