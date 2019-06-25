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РИА Новости

Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", он отметил, что через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста. При этом цены снижаться не будут.
"Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией", — полагает Орешкин.
Он обратил внимание на то, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе.
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"Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности", — пояснил министр.
Орешкин подчеркнул, что к будущему глобальному кризису Россия готова лучше, чем к ситуации 2008 года или падению цен на нефть в 2014 году.
"У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс", — подчеркнул он.
По его словам, для России главным "каналом распространения замедления глобальной экономики" станут цены на сырьевые товары.
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Орешкин назвал причину ослабления рубля‍Ослабление российской валюты связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, рубль при текущей цене на нефть стоит гораздо дороже, отметил министр.
"Но у России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям", — сказал министр.
Орешкин отметил также, что вектор мировой экономике в ближайший год будет задавать непредсказуемость торговых переговоров между США и Китаем.
973615414116
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Максим ОрешкинЭкономика
Популярные комментарии
Очередная отмазка, лишь бы не решать проблемы у себя в стране?
25 июня, 19:29
А Ю
43100010
В общем, Орешкин признал, что страна-бензоколонка очередного кризиса не переживет. А может кризис только в России будет?
25 июня, 20:16
ssonnytim
18200128
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