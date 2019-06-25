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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область приступила к реализации проекта "Умные города"

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 25 июн - РИА Новости. Тамбовский Региональный центр энергосбережения заключил соглашения о сотрудничестве в реализации проекта "Умные города Тамбовской области" с инновационными компаниями TN-Group и ИТ-Технопарк "Миэлта", сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Совместно с этими компаниями региональные власти приступили к практической реализации мероприятий программы, рассчитанной на шесть лет. Проект "Умные города Тамбовской области" включает мероприятия по направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. Пилотными городами проекта станут Тамбов и Котовск. в дальнейшем опыт будет распространен на другие территории региона. В 2020 году на реализацию мероприятий проекта предусмотрено более 97 миллионов рублей из всех источников финансирования, отметили в пресс-службе.

"По мнению губернатора Александра Никитина, проект представляет большой практический интерес. Так, компания TN-Group планирует внедрение трех пилотных проектов по автоматизации вывоза мусора, установке "умных" счетчиков и оптимизации транспортного потока. Эти проекты уже успешно реализованы в ИТ-Технопарке "Миэлта" и этот опыт можно успешно тиражировать", - сказал представитель пресс-службы.

В частности, отметил он, проект "Умные счетчики" позволяет не только автоматизировать сбор показателей систем учета и вовремя передавать их поставщикам ресурсов, но и сократить расходы на водные и энергоресурсы, уменьшить количество ошибок в показаниях и прогнозировать финансовые затраты на ЖКХ с учетом пиковых нагрузок.
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В свою очередь, удаленный мониторинг заполняемости мусорных контейнеров с высокой точностью отслеживает уровень мусора в контейнерах, что позволяет оптимизировать маршруты мусороуборщиков и время сбора мусора, планировать маршруты на основе данных прогнозирования заполняемости контейнеров, что позволит решить проблему с несвоевременным вывозом мусора.
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