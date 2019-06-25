Санкции заставят Иран начать переговоры с США, уверен американский эксперт

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Заявление МИД Ирана о том, что путь для дипломатии в отношениях с США закрыт после санкций в отношении ее верховного лидера и других лиц, не является окончательным, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

"Я не считают реакцию Ирана окончательной. В какой-то момент груз санкций заставит их начать переговоры. Или, если президентом станет демократ, то он предложит им восстановить изначальную ядерную сделку", - сказал он РИА Новости.

Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи, его администрации и ряда военачальников. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Кроме того Вашингтон заявил о подготовке санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Эти санкции выглядят в основном символически, потому что только Зариф регулярно ездит в США и другие западные страны, предположительно, используя связанные с США финансовые организации. Однако наряду с этими санкциями, как сообщается, последние дни проводились кибератаки на объекты КСИР (Корпус стражей исламской революции, часть вооруженных сил Ирана – ред.) и проходило наращивание американских вооруженных сил", - сказал Вайц.

По его мнению, совокупность всех действий, включая решение не наносить удар по иранским объектам, преследует несколько целей.

"Во-первых, они (администрация США – ред.) хотят сдержать дальнейшие иранские провокации, приняв грозный вид, но не доводя дело до полномасштабной войны… Взвешенный ответ со стороны США направлен на восстановление авторитета американской обороноспособности без угрозы начала войны", - считает эксперт.

Иран, в свою очередь, подобными действиями стремится заставить нервничать союзников и партнеров США и тем самым оказать давление на Вашингтон, чтобы тот ослабил санкции или пошел на другие уступки, полагает он.

"Во-вторых, администрация хочет заверить союзников США в том, что Америка защитит их перед лицом угроз со стороны Ирана, несмотря на решение не давать военный ответ на инцидент с дроном", - сказал Вайц.