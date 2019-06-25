Евкуров выполнил все поставленные перед ним задачи, заявил Бабич

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главной задачей Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии был разгром бандитского подполья, и он выполнил эту задачу, прежде чем заявить об отставке, считает его старый знакомый, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля, обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении.

В 2003-2011 годах Бабич был депутатом Госдумы, в том числе заместителем председателя Комитета по обороне и членом Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ, и в этом качестве был хорошо знаком с Евкуровым. В 2011-2018 годах Бабич был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, затем послом РФ в Белоруссии.

По словам Бабича, просьбу возглавить Ингушетию Евкуров получил от тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, причем Евкуров "дважды отказался".

"Когда его вызвал министр обороны, он только что вернулся после известной "пятидневной войны", личным мужеством внеся значительный вклад в ее завершение... Он, честно говоря, думал, что его вызвали для получения нового задания, но разговор пошел об Ингушетии, о его малой Родине. Юнус-Бек очень просил оставить его на службе, но когда верховный главнокомандующий поставил задачу – надо помочь в Ингушетии - он, как военный человек, другого ответа, кроме как "есть", дать не мог", - сказал Бабич.

По его словам, что в тот момент "Ингушетия была всероссийской базой бандподполья".

"Там были не только базы террористов, но и их госпитали, дома, семьи, десятки лагерей беженцев. Чувствовали они себя очень вольготно, власть была коррумпирована, запугана и деморализована. Сложность задачи, поставленной перед Евкуровым, состояла в том, что ликвидация бандподполья должна была происходить одновременно с обновлением всех уровней власти и переходом к мирной жизни. Люди устали от войны и уже не верили никому", - добавил Бабич.

"И вот, в кратчайшие сроки, не имея ни команды, ни хозяйственного опыта, ни опыта государственного управления, вкалывая 24 часа в сутки, своей железной волей и опираясь на личную поддержку президента РФ, он переломил ситуацию", - рассказал Бабич.

По его словам, первые пять лет ушли на перевод Ингушетии "на мирные рельсы", зачистку ее от бандитов всех мастей, "возвращение веры людей во власть и свою страну".

Он также напомнил, что террористы попытались уничтожить Евкурова, совершив против него теракт в 2009 году.

"Юнус-Бек выжил только благодаря своему духу, воле и мастерству наших врачей. Это было настоящее чудо, потому что первые трое суток никто в это не верил. Как и в то, что через два месяца он вернется в строй и продолжит выполнение поставленной задачи", - рассказал Бабич.

По его словам, после первого пятилетнего срока Евкуров снова просил вернуть его в армию, в разведку.

"Но было принято решение продолжить работу в республике Ингушетия. Надо было закрепить начатые программы социально-экономического развития региона – уже были заложены десятки объектов образования, здравоохранения, спорта, инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Это гигантские федеральные средства, и бросить все это в начальной стадии было бы неправильно. Да и вопросы безопасности в Ингушетии надо тоже было сделать необратимыми. На это ушло еще пять лет", - вспоминает он. Кроме того, Евкурову было необходимо решить вопрос с соседней Чечней.

По свидетельству чиновника, Евкуров "никогда не держался за свое кресло, всегда исходил только из интересов людей".

"За эти 11 лет Юнус-Бек был тяжело ранен, не взял ни одного отпуска, работал без выходных, сотни раз лично объехав самые дальние уголки своей республики, не оставив ни один из них без своего внимания и заботы. Он лично вел переговоры с боевиками об освобождении заложников, по ночам проверял службу на блокпостах, иногда руководил спецоперациями против бандформирований", - свидетельствует политик.

По словам, сейчас Евкуров уходит, так как "выполнил все поставленные перед ним задачи".

"Ликвидировано бандподполье, восстановлен мир и безопасность в республике, построены сотни объектов для нормальной жизни людей, возрос авторитет Ингушетии… Он оставляет своему преемнику хорошую базу для работы и развязанные руки по самым непопулярным и чувствительным вопросам. Он так поступал всегда – в училище, в спецназе, в разведке, на госслужбе и в дружбе", - сказал Бабич.