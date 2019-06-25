ДНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ, который вел корректировку огня

ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который вел корректировку огня по жилым районам республики, заявил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский беспилотный летательный аппарат, осуществлявший наведение артиллерии 30-ой бригады (ВС Украины - ред.) по жилым районам республики", - сказал Басурин. Он добавил, что все факты нарушений зафиксированы, а материалы переданы в следственные органы ДНР и представителям международных организаций.