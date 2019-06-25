Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T19:13Z
https://ria.ru/20190625/1555910401.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/46/1555664633_0:99:2438:1470_1036x0_80_0_0_335ae4050f5fe12345ab745ca78c1d38.jpg
РИА Новости

МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере

Вчера, 19:13
1883
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Россия не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, которые вызывают обеспокоенность Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Говоря о военно-биологической деятельности США, в том числе по периметру российских границ, которые вызывают вопросы у Москвы, он отметил, что РФ будет давать отпор "провокационным, по сути, агрессивным действиям США через те инструменты, которые есть в арсенале дипломатии, разведки но, при необходимости, и силовыми путями, потому что иначе, строго говоря, не получается".
"Но Россия не может позволить себе угрозу силой, не говоря уже о применении силы в нарушение международного права. Мы должны исчерпать все остальные ресурсы, прежде чем обращаться к этому крайнему средству, и мы сейчас этим и занимаемся", - сказал Рябков, выступая в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Он подчеркнул, что РФ разрабатывает соглашения, протоколы, "которые позволяют получать транспарентность, заглядывать изнутри в лаборатории, которые финансируются, в том числе, на средства Пентагона". "Мы ставим эти вопросы на профильных площадках перед американцами, перед их союзниками, перед нашими соседями и в Тбилиси", - добавил Рябков.
Сотрудница Лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
25 декабря 2018, 13:18
США планировали создать в Крыму аналог биолаборатории Лугара
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
4901436
Обсудить 4
МИД РФМинистерство обороны СШАСергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Город Батуми
Турецкая экспансия: кто и как на самом деле скупает Грузию
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Тереза Мэй
Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Лента
новостей
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома
Луна
ЦНИИмаш придумал уникальный способ выхода космонавтов на поверхность Луны
Вадим Рабинович
Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Вирус Зика
Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола
Беспилотник ВСУ
ДНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ, который вел корректировку огня
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Российское посольство оценило успехи в Джонсона в британском МИД
Первая серия проекта RT и Красовского Эпидемия
Вышла первая часть документального проекта RT и Красовского "Эпидемия"
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
Лента новостейМолния