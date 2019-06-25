МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере

ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Россия не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, которые вызывают обеспокоенность Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о военно-биологической деятельности США, в том числе по периметру российских границ, которые вызывают вопросы у Москвы, он отметил, что РФ будет давать отпор "провокационным, по сути, агрессивным действиям США через те инструменты, которые есть в арсенале дипломатии, разведки но, при необходимости, и силовыми путями, потому что иначе, строго говоря, не получается".

"Но Россия не может позволить себе угрозу силой, не говоря уже о применении силы в нарушение международного права. Мы должны исчерпать все остальные ресурсы, прежде чем обращаться к этому крайнему средству, и мы сейчас этим и занимаемся", - сказал Рябков, выступая в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале " Россия 1 ".

Он подчеркнул, что РФ разрабатывает соглашения, протоколы, "которые позволяют получать транспарентность, заглядывать изнутри в лаборатории, которые финансируются, в том числе, на средства Пентагона". "Мы ставим эти вопросы на профильных площадках перед американцами, перед их союзниками, перед нашими соседями и в Тбилиси", - добавил Рябков.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.