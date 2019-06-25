Турецкая экспансия: кто и как на самом деле скупает Грузию

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Во время беспорядков в Тбилиси протестующие обсуждали тему российского туризма, а отдельные радикально настроенные силы стали утверждать, что россияне скупили в стране всю недвижимость. Между тем, отдельные кварталы Батуми все больше похожи на турецкие. Кто и как уже долгие годы "скупает" Грузию – в материале Во время беспорядков в Тбилиси протестующие обсуждали тему российского туризма, а отдельные радикально настроенные силы стали утверждать, что россияне скупили в стране всю недвижимость. Между тем, отдельные кварталы Батуми все больше похожи на турецкие. Кто и как уже долгие годы "скупает" Грузию – в материале Sputnik Грузия

"Турки живут практически везде"

Домработница Циала уже 20 лет убирается в квартирах у турок. По ее словам, жильцы очень чистоплотные, щедрые и доброжелательно к ней относятся. Циала отметила, как хозяин одной из квартир не оставляет домработницу без подарка на праздники.

"А когда мой сын сломал ногу, другие хозяева, с третьего этажа, дали деньги на лечение…у меня их четверо, хозяев, все хорошие…только по-турецки говорят, но я уже его выучила почти, а что не понимаю, сын приходит, переводит", — рассказала Циала.

Женщина оставила карьеру биолога вместе с закрытой лабораторией в советском прошлом и уехала в Грузию, где уже почти двадцать лет работает домработницей. Циале повезло с жильем: старый дом и двор разрушили и всем соседям дали квартиры в новом, высотном здании рядом с прежним жилищем, на месте которого теперь стоит турецкий торговый центр.

В семи из 40 квартир расселились жильцы разрушенного дома, несколько стоят закрытыми – их купили тбилисцы, которые приезжают в Батуми на лето, а полдома выкупили турки. В разные годы в стены новостройки заехали около двадцати семей.

Сложно сказать, сколько квартир в Батуми куплены турками за последние годы. Но турецкие семьи живут практически во всех новостройках, старый город под жилье их интересует меньше.

Здесь недвижимость больше покупается турками не под жилье, а под бизнес. Персонал обычно привозят свой, местные выступают в качестве низшего обслуживающего персонала.

"Из Грузии только официантки"

Кутаисскую улицу в Батуми уже давно называют турецким кварталом. Турецкая речь слышится чаще, чем грузинская, а на одной из прилегающих улиц расположилась мечеть. Вся улица сверкает надписями, бегущими строками, неоновыми вывесками.

Омар Фарук работает в турецком ресторанчике, который принадлежит его другу. По его словам, в Батуми легче вести бизнес, потому что там нет многого, что уже давно распространено в Турции.

"Там сейчас есть практически все — магазины, фабрики, отели, рестораны. А в Батуми экономика и инфраструктура только начали развиваться, поэтому нам приезжать сюда и открывать бизнес выгодно. Есть чем удивить посетителей", — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что налоги в Грузии ниже, а рабочая сила — дешевле. По его словам, если в Турции персоналу платят по 20-30 долларов, то в Батуми — максимум десять долларов в день.

"Жизнь дешевле, бизнес вести легче, все вокруг говорят на родном языке – жизнь прекрасна, я чувствую себя дома. Гостиницы, рестораны, хостелы и фаст-фуды в этом районе принадлежат туркам. Персонал из Турции, только девушки-официантки из Грузии", — рассказывает Фарук.

"Дорогие гости, вы приехали в Турцию"

Любопытно, но до двадцатых годов ХХ века такого региона Грузии, как Аджария, не существовало. Ущелье реки Аджарисцкали, так же как и территории южнее и восточнее, называли мусульманской Грузией. Одна часть мусульманской Грузии с 1878 года входила в состав Российской империи (Батумский округ и Ахалцихский уезд), другая - в состав Османской империи. Аджарская автономия возникла в результате заключения Карского договора, в котором было реализовано требование турок по предоставлению автономии грузинам-мусульманам.

Советская власть строго следила за формальным сохранением договора. Все разговоры о ликвидации автономии пресекались в зародыше. И еще при советской власти, весной 1989 года, была открыта граница с Турцией. На какой-то период Батуми оказался одним из двух окон в "капиталистический рай" для советских людей. Вторым окном был Ленинград в Финляндию.

Прямо на границе турки повесили огромный баннер с надписью на русском языке. Надпись гласила: "Дорогие гости, вы приехали в Турцию, и тут можно свободно торговать. Полиция будет вас защищать, а не преследовать".

К этому же времени относится начало подготовки религиозных кадров для мечетей Аджарии в Турции. До этого все представители мусульманского духовенства были "проверенными товарищами", выпускниками знаменитого медресе "Мири Араб" в Бухаре.

"Нелегальный турецкий бизнес"

После распада Советского Союза торговля во многом стала нелегальной. Одной из возможностей сделать шальные деньги было окно в Турцию через Батуми. К традиционным потокам туристов и товаров добавились торговля людьми и наркотрафик.

Эта проблема очень актуальна до сих пор.

Лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе говорит, что турецкая экспансия особо себя проявила в "черном бизнесе". Движение выступает против незаконных действий мигрантов и последние годы проводит шествия в столице.

"Если вы поедете в Батуми, то увидите большую Кутаисскую улицу, где очень много сомнительных заведений, которые контролируют турки", — говорит Брегадзе.

Его слова подтверждают сводки МВД Грузии — тут часто проскальзывают сообщения о задержании граждан Турции за "пособничество проституции".

"Батуми или Бейрут?"

В начале 1990-х годов турецкие бизнесмены начали активно формировать бизнес-элиту Аджарии. В частности, они давали крупные кредиты своим партнерам в регионе.

Тем не менее, в то время власти Аджарии старались ограничить экономическое влияние Турции на регион и с осторожностью подходили к допуску на рынок турецких компаний.

Бывший глава региона Аслан Абашидзе серьезно считал, что если он продаст туркам хотя бы метр аджарской земли, то есть риск потерять всю Аджарию. Интересно, что на остальной территории Грузии турки в те времена были куда более активны.

Не забывали турки и "о душе". Так, десятки молодых людей получили образование в турецких религиозных заведениях. С середины девяностых связанное с Турцией духовенство полностью заменило "стариков из Бухары". И если в Батуми молодежь переходила в православие во время национально-освободительного движения, то в горной Аджарии ислам не только сохранился, но и серьезно усилил свои позиции.

Несмотря на относительную немногочисленность, жители горной Аджарии представляют собой сплоченные, легко мобилизуемые общины, так что Аслан Абашидзе не мог не считаться с ними и даже построил минарет у старой мечети "Орта-джаме".

Впрочем, призывы к намазу через громкоговоритель пришлось прекратить после многочисленных жалоб жителей центра Батуми, которые после строительства минарета раздраженно стали называть свой родной город Бейрутом.

Из всего этого можно сделать вывод, что до 2004 года турки в Аджарии, конечно, присутствовали, но очень дозировано. Активность турок сознательно ограничивали власти, и у турецкого бизнеса не было условий для развития.

"Игорный бизнес как инвестиция"

Ситуация изменилась после революции роз. Во время изгнания Аслана Абашидзе из Аджарии официальную позицию Турции можно назвать осторожным нейтралитетом.

Впрочем, это была официальная позиция — жители мусульманской горной Аджарии были одним из драйверов "аджарской революции роз". Ясно и то, чьими агентами влияния были представители местного духовенства.

Турецкий бизнес первым увидел новые возможности в Грузии и, прежде всего, в Аджарии. Первым громким турецким проектом стало начало строительства гостиницы сети "Sheraton" в 2006 году. Это была первая сетевая гостиница в городе, где еще не до конца были решены элементарные инфраструктурные проблемы — водоснабжение, электроэнергия, связь.

Одновременно в либеральном законодательстве, принятом тогда, турецкий бизнес увидел хорошую возможность заработать на любви своих соотечественников к азартным играм. В 1997 году правительство Турции запретило игорный бизнес на территории страны, пришедшие вслед за этим последователи политического ислама не оставляли надежды на то, что когда-нибудь этот запрет будет отменен.

Для турецких компаний вложения в игорный бизнес в Батуми стали надежной инвестицией, а игровой туризм из Турции стал одним из главных направлений туристического бизнеса региона. А там где азартные игры — там и все сопутствующие сервисы.

"Саакашвили помог турецкой экспансии"

Эксперты утверждают, что во времена Саакашвили гражданам Турции массово выдавали грузинское гражданство. Экс-депутат парламента Грузии Дмитрий Лорткипанидзе утверждает, что Аджарская автономная республика фактически превратилась в арену турецкой экспансии.

По его словам, в октябре 2012 года выяснилось, что за один месяц Саакашвили выдал гражданство 2 233 гражданам Турции. Экс-парламентарий отмечает, что если эту статистику переложить на несколько лет, то получается "беспрецедентное содействие турецкой экспансии".

Строительство двух аэропортов

К началу нулевых относится и строительство турецкой компанией TAV Urban Georgia нового батумского аэропорта. В 2007 году турецкая компания TAV построила в Грузии два аэропорта, в Тбилиси и в Батуми.

Однако цели строительства этих аэропортов были разные. Главный интерес турок в Тбилиси заключался в том, чтобы блокировать возникновение нового регионального хаба, который со временем мог бы составить конкуренцию Стамбулу.

Батумский аэропорт в силу ландшафта — очень короткая взлетная полоса, такой конкуренции составить Стамбулу никак не мог. Однако тут у турок были свои цели. Аэропорт Батуми стал внутренним как для Грузии, так и для Турции, то есть аэропорт не только Батуми, но и турецкого города Хопа.

Пассажиров, направляющихся в Хопу, прямо на летном поле забирает автобус, который довозит их до офиса Turkish Airlines в Хопе. Тем, кто вылетает в Хопу, нужно зарегистрироваться на рейс и сесть в автобус, который отвезет пассажиров в аэропорт Батуми, прямо к самолету. Эти рейсы оказались как нельзя кстати для многочисленных любителей азартных игр из Турции.

"Точечная застройка Батуми"

Вопреки распространенному мнению, при Саакашвили турецкий строительный бизнес не торопился активно осваивать Батуми. Зато к 2011 году, когда были завершены модернизация всей городской инфраструктуры, реконструкция старого города и расширение нового бульвара, турецкие строительные компании начали не просто активно, а стремительно входить на батумский рынок недвижимости.

Отсутствие строгих норм регулирования и возможность точечной застройки позволили строительным компаниями, значительная часть из которых турецкие, превратить отдельные районы города в каменные джунгли.

Рабочая сила на турецких стройках в основном турки, однако это связано не с дискриминацией, а с квалификацией.

Серьезных инвестиций в сферу производства в регионе турки не делали, тут можно отметить около 25 швейных предприятий, открытых в различных районах Аджарии. Предприятия открыты в сельских районах, так как там очень дешевая рабочая сила. Есть также небольшие предприятия по переработке фруктов и фундука.

Распределение турецких инвестиций

По-настоящему серьезной сферой, куда вкладывались турки в Аджарии в последнее время, была энергетика, а именно строительство ГЭС.

По данным Министерства экономики Аджарии, в 2015 году турецкие инвестиции составляли 107,5 миллиона долларов, в 2016 году — 135,6 миллиона долларов, в 2017 году — 52,3 миллиона долларов. Столь резкое сокращение связано с завершением строительства ГЭС, которые строили турки. Именно туда шла львиная доля турецких инвестиций. За последние четыре года Турция — вторая страна по уровню инвестиций в Аджарию. Первое место неожиданно делят Норвегия и Индия.

Но тут надо иметь в виду, что первенство индийцев и норвежцев связано со строительством ГЭС в Шуахеви и Хуло, которые должны быть завершены в 2019 году. Тогда как турецкие инвестиции были куда более диверсифицированы — строительство, туризм, сфера услуг. Кстати, третье место в инвестиционной активности в Аджарии делят сразу три страны — Азербайджан, Турция и Ирак.

"Переполох от заявления Эрдогана"

Большой переполох в Грузии вызвало заявление президента Эрдогана несколько лет назад, когда он, наряду с городами Салоники, Алеппо и Мосул, которые всегда есть в сердце османов, назвал и Батуми.

Посол Турции в Тбилиси Левент Гюмрюкчю вынужден был пояснить, что грузины "неправильно поняли" слова турецкого президента. По его словам, Турция является единственным соседом Грузии, не имеющим к ней территориальных претензий.

"Батуми — это Грузия, а Ризе — Турция, и так будет всегда", — добавил он.

Но тут как в анекдоте: ложки нашлись, а осадок остался.

Вопрос о турецкой угрозе достаточно популярен в определенных кругах грузинского общества. Эту тему, как основную для привлечения своего избирателя, использует парламентская партия "Альянс патриотов", националисты из "Грузинского марша" и еще целый ряд небольших политических партий и движений. Примечательно, что именно "Альянс патриотов" имеет серьезную поддержку в Аджарии, больше, чем в целом по стране.

Кто-то может сказать, что масштабы турецкой экспансии в Аджарии преувеличены политиками и экспертами. Но преувеличение вовсе не означает, что проблемы нет. Для резкого и быстрого усиления влияния в регионе Турция обладает всем: от экономических активов до агентов влияния.