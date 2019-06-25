ЦНИИмаш придумал уникальный способ выхода космонавтов на поверхность Луны

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выход космонавтов на поверхность Луны без использования шлюзового отсека позволит сберечь внутренний объём лунного корабля от попадания лунной пыли, сообщил ведущий инженер ЦНИИмаш Андрей Кольчугин.

Ранее американские астронавты, выходившие на поверхность Луны в 1969-1972 годах, жаловались на то, что лунная пыль прилипала к их скафандрам, чем значительно загрязняла внутренний объём лунного модуля.

"На этапе вылазки предполагается, что космонавты смогут выходить из корабля, минуя шлюзовой отсек. Это так называемый бесшлюзовой выход в скафандр", - сказал он в интервью, опубликованном в YouTube-канале телестудии Роскосмоса во вторник.

"Скафандр присоединён снаружи (лунного корабля) к своему собственному маленькому шлюзу. Космонавт изнутри заходит в него, закрывает шлюз и отсоединяется", - добавил Кольчугин.