Вышла первая часть документального проекта RT и Красовского "Эпидемия"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT опубликовал первый эпизод проекта "Эпидемия", созданного совместно с журналистом и директором фонда "СПИД.Центр" Антоном Красовским.

Первая часть документального сериала под названием "СПИДа нет" рассказывает о людях, отрицающих существование вируса.

Съемочная группа вместе с Красовским отправилась в Иркутск, чтобы пообщаться с одним из лидеров ВИЧ-диссидентов в России врачом-патологоанатомом Владимиром Агеевым, а также главврачом иркутского Центра СПИД Юлией Плотниковой.