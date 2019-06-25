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РИА Новости
Культура

Вышла первая часть документального проекта RT и Красовского "Эпидемия"

Вчера, 18:59
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал первый эпизод проекта "Эпидемия", созданного совместно с журналистом и директором фонда "СПИД.Центр" Антоном Красовским.
Первая часть документального сериала под названием "СПИДа нет" рассказывает о людях, отрицающих существование вируса.
Съемочная группа вместе с Красовским отправилась в Иркутск, чтобы пообщаться с одним из лидеров ВИЧ-диссидентов в России врачом-патологоанатомом Владимиром Агеевым, а также главврачом иркутского Центра СПИД Юлией Плотниковой.
Создатели проекта попробовали "излечить" ВИЧ при помощи шаманского обряда на берегу Байкала и увидели, что происходит с последователями ВИЧ-диссидентства.
Символ борьбы со СПИДом
5 июня, 08:00
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КультураКино и сериалыАнтон КрасовскийОбщество
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