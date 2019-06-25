СК заберет у полиции дело о серийном отравителе в Москве

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дело о серийном отравителе, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, будет передано из полиции в Следственный комитет, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, фоторедактором которого, как пишут СМИ, является Чижова. По информации издания, жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил. Сейчас подозреваемый задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пока он проходит только по четырем эпизодам, но их может стать больше.