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РИА Новости

СК заберет у полиции дело о серийном отравителе в Москве

Вчера, 18:58
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дело о серийном отравителе, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, будет передано из полиции в Следственный комитет, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, фоторедактором которого, как пишут СМИ, является Чижова. По информации издания, жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил. Сейчас подозреваемый задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пока он проходит только по четырем эпизодам, но их может стать больше.
"По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по Москве", - сообщила Иванова.
Она добавила, что следователи установят все обстоятельства случившегося, а так же проверят мужчину на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в Москве с возможным использованием психотропных веществ.
Вчера, 18:20
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