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РИА Новости

Грузинский эксперт связал падение лари с ожиданиями населения

Вчера, 18:56
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© Fotolia / LaliГрузинский лари
Грузинский лари
© Fotolia / Lali
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Резкое падение национальной валюты Грузии может быть связано с ожиданиями населения из-за введенного Россией туристического эмбарго, но в целом обесценивание лари является естественным процессом, заявил РИА Новости грузинский эксперт Петр Мамрадзе.
Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума в 2,833 лари за доллар.
"Таких цифр, действительно, я не помню. Исходя из моего опыта, когда у людей есть ожидания, это безусловно влияет. Обычно, после появления в СМИ каких-либо заявлений, после событий сразу же на следующий день меняется курс валюты. Поэтому нельзя исключить, что такой скачок произошел из-за ожидания того, что валится туристических бизнес. Насколько известно, по крайней мере миллиард долларов потеряет Грузия от запрета на прямые полеты с Россией", - заявил Мамрадзе.
Вместе с этим эксперт объяснил, что валютный резерв страны обеспечивается финансовыми инвестициями и в основном теми, кто посылает в Грузию заработанные доллары.
"В то же время торговый баланс в высшей степени дефицитный, то есть Грузия гораздо больше покупает на доллары, чем продает на те же доллары и евро, поэтому нельзя удивляться тому, что постепенно курс ползет и лари обесценивается, это отдельный процесс", - добавил он.
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Мамрадзе затруднился прогнозировать, каким будет курс лари после того, как турпоток из России сократится. Он отметил, что безусловно, от туристов Грузия получает большую прибыль, но в то же время "Грузия все привозит из-за рубежа и закупает на доллары, в том числе инвентарь, продукты питания, средства гигиены, следовательно, приток долларов от турбизнеса не так уж велик, как кажется".
"Ясно одно, что конечно, потенциально, урон может быть очень большим, но есть также сухопутные пути… свободный рынок на то и свободный, что он гибок. Обычно такие запреты и санкции не столь эффективны, как думают те, кто их вводит", - добавил Мамрадзе.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Сотрудники пунктов обмены предполагают, что падение курса грузинской валюты связано с решением российской стороны. При этом министр экономики Грузии Натия Турнава исключила связь с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.
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