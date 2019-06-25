В Сочи росгвардейцы раскаялись в попытке украсть шампунь в супермаркете

СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, пытавшиеся украсть шампунь и дезодорант в супермаркете в Сочи, привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в проступке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Во вторник в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения одного из супермаркетов в Сочи. На видео видно, как несколько мужчин в форме Росгвардии берут с полок магазина разные товары и прячут их в карманы. В комментариях к видео поясняется, что это были шампунь и дезодорант. В Росгвардии пояснили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы.