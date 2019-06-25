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РИА Новости

В Сочи росгвардейцы раскаялись в попытке украсть шампунь в супермаркете

Вчера, 18:54
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СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, пытавшиеся украсть шампунь и дезодорант в супермаркете в Сочи, привлечены к дисциплинарной ответственности и раскаиваются в проступке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Во вторник в социальных сетях появилось видео с камеры видеонаблюдения одного из супермаркетов в Сочи. На видео видно, как несколько мужчин в форме Росгвардии берут с полок магазина разные товары и прячут их в карманы. В комментариях к видео поясняется, что это были шампунь и дезодорант. В Росгвардии пояснили, что сотрудниками на видео оказались военнослужащие срочной службы.
"С ними проведена разъяснительная работа, они привлечены к дисциплинарной ответственности. Молодые люди раскаиваются в содеянном. Также сообщаем, что стоимость товара полностью оплачена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в распоряжении командира части имеется документ, предоставленный администрацией магазина, в котором подтверждается отсутствие претензий к военнослужащим.
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РосгвардияСочиКраснодарский крайПроисшествия
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