В Мадриде задержали грабителя, подмешивавшего жертвам в напитки наркотик

МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Испанская полиция задержала в Мадриде грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал в напитки своих жертв опасное наркотическое вещество, лишающее человека способности адекватно воспринимать происходящее, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Задержанный – 34-летний мужчина по имени Абделиллах Т. (Abdelillah T.), выходец из Марокко. Как сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции Мадрида, он был задержан во вторник на основании ранее выданного судебного ордера на арест. "Новых дел в отношении него не возбуждено", - пояснила собеседница агентства.

Ранее мужчину неоднократно арестовывали за преступления, связанные с тем, что он в барах, на дискотеках и других развлекательных местах подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Его обвиняют по крайней мере в десяти ограблениях, однако полиция не исключает, что их было больше.