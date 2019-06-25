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РИА Новости

В Мадриде задержали грабителя, подмешивавшего жертвам в напитки наркотик

Вчера, 18:54
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МАДРИД, 25 июн – РИА Новости. Испанская полиция задержала в Мадриде грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал в напитки своих жертв опасное наркотическое вещество, лишающее человека способности адекватно воспринимать происходящее, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Задержанный – 34-летний мужчина по имени Абделиллах Т. (Abdelillah T.), выходец из Марокко. Как сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции Мадрида, он был задержан во вторник на основании ранее выданного судебного ордера на арест. "Новых дел в отношении него не возбуждено", - пояснила собеседница агентства.
Ранее мужчину неоднократно арестовывали за преступления, связанные с тем, что он в барах, на дискотеках и других развлекательных местах подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры. Его обвиняют по крайней мере в десяти ограблениях, однако полиция не исключает, что их было больше.
В последний раз марокканца арестовали в марте 2018 года, тогда ему предъявили обвинения в грабеже, мошенничестве, однако отпустили при ограничительных мерах до проведения суда по существу. Условия освобождения он не выполнял, в связи с чем был объявлен в розыск.
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