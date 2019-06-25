В Германии нашли бортовые самописцы разбившихся истребителей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бортовые самописцы обоих истребителей Eurofighter бундесвера, в понедельник потерпевших крушение на севере Германии, найдены на месте аварии, сообщили ВВС Германии.

"Оба бортовых накопителя (потерпевших крушение истребителей) были найдены", - сообщается в Twitter ВВС Германии.

Во вторник два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.