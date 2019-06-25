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РИА Новости

В Германии нашли бортовые самописцы разбившихся истребителей

Вчера, 18:46
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© REUTERS / Twitter/Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-VorpommernДым на месте крушения истребителей Eurofighter ВВС Германии
Дым на месте крушения истребителей Eurofighter ВВС Германии
© REUTERS / Twitter/Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern
Дым на месте крушения истребителей Eurofighter ВВС Германии. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бортовые самописцы обоих истребителей Eurofighter бундесвера, в понедельник потерпевших крушение на севере Германии, найдены на месте аварии, сообщили ВВС Германии.
"Оба бортовых накопителя (потерпевших крушение истребителей) были найдены", - сообщается в Twitter ВВС Германии.
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
24 июня, 22:09
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Во вторник два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.
О причинах крушения пока ничего не сообщается. По сообщениям ВВС ФРГ, самолеты отрабатывали тренировочный полет, катастрофа произошла на глазах пилота, который вел третий Eurofighter, он также сообщил, что оба его коллеги успели катапультироваться.
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