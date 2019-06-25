Лидера "Нацдвижения" обвинилии в организации беспорядков в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Главная прокуратура Грузии предъявила лидеру оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", депутату Никанору Мелии обвинение в организации беспорядков в Тбилиси.
"Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прокуратура отмечает, что уже попросила парламент дать согласие на арест депутата.
Мелии грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.