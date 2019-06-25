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РИА Новости

Лидера "Нацдвижения" обвинилии в организации беспорядков в Тбилиси

Вчера, 18:42
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Главная прокуратура Грузии предъявила лидеру оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", депутату Никанору Мелии обвинение в организации беспорядков в Тбилиси.
"Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Прокуратура отмечает, что уже попросила парламент дать согласие на арест депутата.
Мелии грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
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