Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

Американский писатель, актёр и продюсер Стэн Ли с аниматорами в образах "Железного человека" и Человека-Паука"

© AP Photo / Scott Eisen Американский писатель, актёр и продюсер Стэн Ли с аниматорами в образах "Железного человека" и Человека-Паука"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, . Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

"Уловка света", написанная в соавторстве с Кэт Розенфилд, рассказывает о двух подростках с необычными способностями - Кэмероне (умеет силой разума управлять технологиями) и Ниа (гениальный хакер). Они должны будут объединиться, чтобы спасти мир от разрушения.

Книга стала первым романом Стэна Ли для взрослых читателей. Известно, что роман "Уловка света" выпустят, как в аудио, так и печатной версии. Аудиоверсия выйдет 27 июня в исполнении актрисы Яры Шахиди.

Книгу в твердом переплете представят в сентябре 2019 года.