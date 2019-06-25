Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
"Уловка света", написанная в соавторстве с Кэт Розенфилд, рассказывает о двух подростках с необычными способностями - Кэмероне (умеет силой разума управлять технологиями) и Ниа (гениальный хакер). Они должны будут объединиться, чтобы спасти мир от разрушения.
Книга стала первым романом Стэна Ли для взрослых читателей. Известно, что роман "Уловка света" выпустят, как в аудио, так и печатной версии. Аудиоверсия выйдет 27 июня в исполнении актрисы Яры Шахиди.
Книгу в твердом переплете представят в сентябре 2019 года.
Стэн Ли, который создал Человека-паука, Людей Икс и Железного человека и других персонажей вселенной Marvel, умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет.
14 ноября 2018, 10:22Стэн Ли перед смертью работал над созданием нового супергероя, пишут СМИ