Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил во вторник глава МИД Павел Климкин.
"Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала", - отметила Захарова.
"А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и "ближний круг" (Прибалтика, Польша, Грузия) в ходе заседания Ассамблеи на все лады поддерживали украинскую, страшно сказать, делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", и с парламентариями беседы велись задушевные. Ведь целью выбрана не только Россия, но и в целом раздор в европейских рядах. А получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной "поправочной" вакханалией", - заключила она.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.