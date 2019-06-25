Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, заявил во вторник глава МИД Павел Климкин.

"Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала", - отметила Захарова.

"А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и "ближний круг" (Прибалтика, Польша, Грузия) в ходе заседания Ассамблеи на все лады поддерживали украинскую, страшно сказать, делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", и с парламентариями беседы велись задушевные. Ведь целью выбрана не только Россия, но и в целом раздор в европейских рядах. А получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной "поправочной" вакханалией", - заключила она.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.