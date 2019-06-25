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РИА Новости

Биржи США снижаются на макростатистике и напряжённости на Ближнем Востоке

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа расположенная на Уолл-Стрит
Нью-Йоркская фондовая биржа расположенная на Уолл-Стрит
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы также ожидают новостей относительно перспектив учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в свете давления президента США Дональда Трампа и негативной макроэкономической статистики, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.56 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32%, до 26641,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,75%, до 7945,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,43%, до 2932,68 пункта.
Давление на рынки оказали введенные в понедельник Трампом санкции в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие подпавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави в ответ сообщил, что США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном.
Негативное влияние на торги оказывает также макростатистика. Так, аналитическая компания Conference Board во вторник сообщила, что индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с 131,3 пункта в мае, что стало минимумом с сентября 2017 года. Кроме того, продажи новостроек в США в мае неожиданно снизились на 7,8%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,9%.
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При этом позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выступления представителей ФРС, в том числе ее главы Джерома Пауэлла. Согласно данным CME Group по состоянию на вторник, все аналитики ожидают снижения ставки ФРС на заседании в июле, при этом чуть больше половины экспертов прогнозируют уменьшение показателя до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%. Кроме того, на полях саммита G20 28-29 июня пройдет встреча лидеров Китая и США, на которой будут обсуждаться торговые противоречия между странами.
Исполнительный директор Economic Index Associates Роберт Джонсон (Robert Johnson) считает, что "маловероятно какое-либо разрешение торговой ситуации до следующего заседания ФРС, Трамп хочет и снижения ставки, и объявить победу в торговом споре с Китаем", сообщает агентство Рейтер.
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