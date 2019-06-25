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РИА Новости

Турецкий парламент принял проект о сокращении службы в армии до полугода

Вчера, 18:32
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© AP Photo / Turkish Military, poolМаневры турецкой армии
Маневры турецкой армии
© AP Photo / Turkish Military, pool
Маневры турецкой армии . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Парламент Турции во вторник принял законопроект о сокращении срока обязательной воинской службы с 12 месяцев до шести, сообщает газета Daily Sabah.
Уточняется, что тем, кто хочет служить еще 6 месяцев, будет выплачиваться около 2 тысяч турецких лир (около 346 долларов) в месяц. При этом срок службы офицеров запаса и военнослужащих с нововведенным званием унтер-офицеров запаса, выбираемых из числа выпускников университетов или колледжей, составит 12 месяцев.
Новая система также позволит проходить постоянную оплачиваемую службу в армии тем, кто может себе это позволить. Призывники должны будут пройти военную подготовку в течение одного месяца и будут освобождены от оставшихся пяти месяцев службы, заплатив 30 тысяч лир (почти 5,2 тысячи долларов). Агентство Anadolu утверждает, что сумма, которую необходимо будет заплатить, составит 31 тысячу лир (то есть почти 5,4 тысячи долларов).
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Издание сообщает, что законопроект был принят 335 голосами "за" из суммарно 600 мест в парламенте при поддержке всех партий. По информации агентства Anadolu, 17 парламентариев проголосовали против и двое воздержались.
Газета подчеркивает, что законопроект вступит в силу после его ратификации президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Как только законопроект будет ратифицирован, 100 тысяч солдат, которые проходят службу сроком в один год, будут демобилизованы досрочно.
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