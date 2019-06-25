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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье упростят процедуру оформления документов на захоронения

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист работает с документами
Специалист работает с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Процедуру оформления удостоверений на захоронения в Подмосковье планируют сделать проще. Соответствующий законопроект рассмотрят на очередном заседании Мособлдумы, которое состоится 27 июня. Об этом сообщил телеканал "360".
В частности, сократится список документов, которые нужно предъявить для оформления удостоверений на захоронения, совершенные до 1 августа 2004 года. Сейчас необходимы следующие документы:
— заявление об оформлении места родственного, семейного (родового), воинского, почетного захоронения;
— копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с приложением подлинника для сверки;
— копии свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
— копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с приложением подлинников для сверки;
— копии справки о кремации с приложением подлинника для сверки в случае захоронения урны с прахом.
Папка с документами на заседании Мособлдумы
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Вариант законопроекта предусматривает, что копия справки о кремации для оформления удостоверения не потребуется.
Кроме того, Главное управление региональной безопасности Московской области будет производить регулярный мониторинг соответствия общественных кладбищ требованиям законодательства.
Также планируется ввести электронный учет и инвентаризацию всех захоронений. Учет велся и ранее, но не регулярно, а будучи прописанной в законе, такая норма позволит структурировать полученные сведения.
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