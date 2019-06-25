На Кубани легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом, который не успел затормозить, пострадавших в результате ДТП нет, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

"Сегодня в 16.36 мск на перегоне Комсомольская–Пшехская Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) водитель легкового автомобиля… выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 452 Адлер–Ижевск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.