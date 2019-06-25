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РИА Новости

В МЧС сообщили подробности пожара на АЗС в Чечне

Вчера, 18:26
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Чечне произошел во время перекачки топлива из авторезервуара, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве РИА Новости рассказали, что пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, территория оцеплена, проведена эвакуация примерно 50 жильцов из 10 частных жилых домов.
"Работу по ликвидации пожара на АЗС координирует сформированный оперативный штаб пожаротушения. Работа по ликвидации ведется с соблюдением мер безопасности. Пожар произошел во время перекачки топлива из авторезервуара", - сказал собеседник агентства.
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