В МЧС сообщили подробности пожара на АЗС в Чечне

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Чечне произошел во время перекачки топлива из авторезервуара, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в ведомстве РИА Новости рассказали, что пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, территория оцеплена, проведена эвакуация примерно 50 жильцов из 10 частных жилых домов.