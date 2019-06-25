В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Московском патриархате назвали "не совсем корректными" высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.

"Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить … Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной", - заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его мнению, не следует сейчас "делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели". Как заметил епископ, и крещеные люди могли совершать какие-то грубые проступки, которые разрывали их связь с Богом.

При этом, добавил он, "когда человек погибает "за други своя", он получает фактически небесное крещение". "Мы знаем случаи в практике христианской Церкви, когда люди, будучи некрещеными, хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что "понятна мысль владыки Иоанна", имевшего в виду то, что "христианство понимает, что случайных событий не бывает". "И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений", - заметил глава синодального отдела.

В целом, епископ Стефан призвал "спокойнее относиться" к высказываниям главы Белгородской епархии и не рассматривать их "в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает или привносит что-то такое в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством".