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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Московском патриархате назвали "не совсем корректными" высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.
"Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить … Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной", - заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
По его мнению, не следует сейчас "делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели". Как заметил епископ, и крещеные люди могли совершать какие-то грубые проступки, которые разрывали их связь с Богом.
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При этом, добавил он, "когда человек погибает "за други своя", он получает фактически небесное крещение". "Мы знаем случаи в практике христианской Церкви, когда люди, будучи некрещеными, хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он добавил, что "понятна мысль владыки Иоанна", имевшего в виду то, что "христианство понимает, что случайных событий не бывает". "И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений", - заметил глава синодального отдела.
В целом, епископ Стефан призвал "спокойнее относиться" к высказываниям главы Белгородской епархии и не рассматривать их "в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает или привносит что-то такое в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством".
"Многие через участие в Великой Отечественной войне пришли к Богу, и фактически восстановление патриаршества, храмов, приход людей в церкви Христовы - это тот же самый период. Поэтому можно сказать, что и молодежь воцерковлялась через те страшные события", - заключил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Популярные комментарии
Правильно Ильич говорил , религия опиум для народа .
25 июня, 18:52
uillis2012
461626451
Вроде взрослый человек, а такое говорит.Крещенные и безбожники, какая разница, война не делит людей по вере, цвету кожи, и другим признакам.Война она и есть война, кто-то выжил, а кому-то повезло меньше, а примешивать сюда все остальное могут лишь те, кого там не было.
25 июня, 18:43
oostan.maksim
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